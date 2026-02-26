New York: rosso per Merck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica
, con una flessione del 2,56%.
L'andamento di Merck
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Merck
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Merck
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 121,6 USD. Primo supporto a 118,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 116,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)