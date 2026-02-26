Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:40
24.914 -1,64%
Dow Jones 18:40
49.292 -0,38%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: rosso per Merck

Migliori e peggiori
New York: rosso per Merck
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica, con una flessione del 2,56%.

L'andamento di Merck nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Merck. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Merck evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 121,6 USD. Primo supporto a 118,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 116,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```