Perde Western Digital sul mercato di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che si occupa di archiviazione dei dati, che mostra un -4,51%.

Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 286,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 273,3. L'equilibrata forza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 299,1.

