Francoforte: performance negativa per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Auto1, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,94 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
