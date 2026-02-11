Francoforte: giornata depressa per Auto1

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Auto1
, con una flessione del 2,90%.
Lo scenario su base settimanale di Auto1
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Auto1
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)