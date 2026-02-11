Milano 13:16
46.445 -0,77%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:16
10.433 +0,76%
Francoforte 13:16
24.963 -0,10%

Francoforte: giornata depressa per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Auto1
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Auto1, con una flessione del 2,90%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```