Francoforte: performance negativa per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Auto1
, che presenta una flessione del 2,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Auto1
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,81 Euro con area di resistenza individuata a quota 24,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)