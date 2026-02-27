Milano 11:24
47.479 +0,11%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:24
10.899 +0,48%
Francoforte 11:24
25.331 +0,17%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,87 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,87 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,87 euro/MWH alle 11:30.
