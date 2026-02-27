Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:54
24.942 -0,37%
Dow Jones 17:54
48.939 -1,13%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: balza in avanti Merck

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Merck
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimico-farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Merck, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 124 USD. Primo supporto visto a 120,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 118,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```