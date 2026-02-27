Milano 16:19
New York: in rally AES
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore globale di energia elettrica, che mostra una salita bruciante del 5,23% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AES rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,23 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
