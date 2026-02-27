Milano 16:20
47.224 -0,43%
Nasdaq 16:20
24.924 -0,44%
Dow Jones 16:20
48.841 -1,33%
Londra 16:20
10.892 +0,42%
Francoforte 16:20
25.284 -0,02%

New York: preme sull'acceleratore AES

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore AES
Brilla il fornitore globale di energia elettrica, che passa di mano con un aumento del 5,23%.
Condividi
```