New York: netto calo registrato da American Express

(Teleborsa) - Ribasso per il famoso gruppo delle carte di credito
, che passa di mano in perdita del 6,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di American Express
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo del gruppo delle carte di credito
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 319,5 USD. Primo supporto individuato a 310,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 328,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)