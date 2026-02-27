Milano 11:25
47.502 +0,16%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:25
10.897 +0,47%
Francoforte 11:25
25.333 +0,17%

Spagna, Prezzi consumo (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in febbraio
Spagna, Prezzi consumo in febbraio su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,4%.
Condividi
```