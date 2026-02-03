Milano 11:44
Prezzi consumo Francia (MoM) in gennaio

Prezzi consumo Francia (MoM) in gennaio
Francia, Prezzi consumo in gennaio su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era -0,1%).

