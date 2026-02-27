Milano
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 11.42
/ Prezzi consumo Spagna (YoY) in febbraio
Prezzi consumo Spagna (YoY) in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 febbraio 2026 - 09.25
Spagna,
Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +2,3%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,2%).
