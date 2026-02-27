Milano 11:25
Prezzi consumo Spagna (YoY) in febbraio

Prezzi consumo Spagna (YoY) in febbraio
Spagna, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +2,3%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,2%).
