Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Discesa moderata per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 27 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.170. Primo supporto visto a 6.110. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.082.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)