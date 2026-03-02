Milano 17:07
46.239 -2,06%
Nasdaq 17:07
24.896 -0,26%
Dow Jones 17:07
48.867 -0,23%
Londra 17:07
10.781 -1,19%
Francoforte 17:06
24.676 -2,40%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Discesa moderata per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 27 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.170. Primo supporto visto a 6.110. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.082.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
