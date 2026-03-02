Milano 17:16
46.274 -1,98%
Nasdaq 17:16
24.914 -0,19%
Dow Jones 17:16
48.851 -0,26%
Londra 17:16
10.785 -1,15%
Francoforte 17:15
24.699 -2,32%

Francoforte: prevalgono le vendite su Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: prevalgono le vendite su Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore tedesco di camion e autobus, che esibisce una perdita secca del 3,95% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Daimler Truck Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Daimler Truck Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```