Francoforte: prevalgono le vendite su Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore tedesco di camion e autobus
, che esibisce una perdita secca del 3,95% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Daimler Truck Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Daimler Truck Holding
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)