Francoforte: scambi negativi per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Ribasso per la holding impegnata nel settore automobilistico
, che presenta una flessione del 2,61%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Porsche Automobil Holding
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Porsche Automobil Holding
evidenzia un declino dei corsi verso area 34,66 Euro con prima area di resistenza vista a 35,37. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)