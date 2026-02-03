Francoforte: mette il turbo Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Effervescente il produttore tedesco di camion e autobus
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,20%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Daimler Truck Holding
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,47 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 42,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)