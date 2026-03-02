Milano 17:25
46.283 -1,96%
Nasdaq 17:25
24.886 -0,30%
Dow Jones 17:25
48.816 -0,33%
Londra 17:25
10.783 -1,17%
Francoforte 17:24
24.672 -2,42%

Madrid: movimento negativo per Caixabank

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Caixabank
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 2,38% sui valori precedenti.

L'andamento di Caixabank nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,08 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,4. Il peggioramento dell'istituto di credito spagnolo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```