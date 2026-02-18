Milano
12:08
46.305
+1,18%
Nasdaq
17-feb
24.702
0,00%
Dow Jones
17-feb
49.533
+0,07%
Londra
12:08
10.661
+0,99%
Francoforte
12:08
25.250
+1,00%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 12.25
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: scambi in positivo per Caixabank
Madrid: scambi in positivo per Caixabank
Migliori e peggiori
,
In breve
18 febbraio 2026 - 09.50
Rialzo marcato per la
banca spagnola
, che tratta in utile del 2,58% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Caixabank
+3,07%
