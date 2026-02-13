Madrid: calo per Caixabank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola
, con una flessione del 2,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caixabank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'istituto di credito spagnolo
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,08 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)