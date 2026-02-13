Milano 14:18
Madrid: calo per Caixabank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione del 2,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caixabank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico dell'istituto di credito spagnolo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,08 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,98.

