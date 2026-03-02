Madrid: peggiora Inditex

società spagnola attiva nel settore tessile

Inditex

Ibex 35

Inditex

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 5,03% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 54,63 Euro con primo supporto visto a 53,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)