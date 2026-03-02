Madrid: peggiora Inditex

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola attiva nel settore tessile
, che tratta in perdita del 5,03% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Inditex
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Inditex
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 54,63 Euro con primo supporto visto a 53,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)