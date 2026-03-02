Milano 17:25
46.283 -1,96%
Nasdaq 17:25
24.886 -0,30%
Dow Jones 17:25
48.816 -0,33%
Londra 17:25
10.783 -1,17%
Francoforte 17:24
24.672 -2,42%

Madrid: peggiora Inditex

Migliori e peggiori
Madrid: peggiora Inditex
(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola attiva nel settore tessile, che tratta in perdita del 5,03% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Inditex è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Inditex confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 54,63 Euro con primo supporto visto a 53,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```