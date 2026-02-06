Milano 13:46
45.654 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:46
10.325 +0,15%
Francoforte 13:46
24.621 +0,53%

Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con un ribasso del 2,41%.
