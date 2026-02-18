Milano 15:21
46.286 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:21
10.684 +1,21%
Francoforte 15:21
25.138 +0,56%

Madrid: risultato positivo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Banco Santander
Bene la banca spagnola, con un rialzo del 2,77%.
Condividi
```