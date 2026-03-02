New York: andamento sostenuto per Nvidia

(Teleborsa) - Avanza il chipmaker
, che guadagna bene, con una variazione del 3,08%.
La tendenza ad una settimana di Nvidia
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società di chip
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 177,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 185,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 171,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)