New York: calo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, in flessione del 3,15% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Axon Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 413,9 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 438,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 462,3.

