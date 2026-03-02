Milano 2-mar
New York: in calo Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica, che tratta con una perdita dell'1,87%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Merck è in rafforzamento con area di resistenza vista a 123,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 120,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 125,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
