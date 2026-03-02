New York: in calo Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica
, che tratta con una perdita dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Merck
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 123,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 120,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 125,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)