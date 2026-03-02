New York: vendite diffuse su Carnival

società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo

Carnival

S&P-500

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,64%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,73 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 28,23. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,31.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)