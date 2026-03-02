Milano 17:29
46.253 -2,03%
Nasdaq 17:29
24.827 -0,53%
Dow Jones 17:29
48.709 -0,55%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:29
24.668 -2,44%

PALLADIUM del 27/02/2026

Finanza
PALLADIUM del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo dell'1,53%.

La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.816. Supporto visto a quota 1.755. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.877.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
