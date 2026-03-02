Piazza Affari: calo per Recordati

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico
, che presenta una flessione del 2,19%.
Lo scenario su base settimanale di Recordati
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo della società farmaceutica
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47,73 Euro e primo supporto individuato a 47,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)