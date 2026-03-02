Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:34
24.832 -0,51%
Dow Jones 17:34
48.687 -0,59%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Piazza Affari: calo per Recordati

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico, che presenta una flessione del 2,19%.

Lo scenario su base settimanale di Recordati rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo della società farmaceutica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47,73 Euro e primo supporto individuato a 47,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
