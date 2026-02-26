Milano 10:25
47.184 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:25
10.815 +0,08%
Francoforte 10:25
25.132 -0,18%

Piazza Affari: in calo Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Saipem
Sottotono la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che passa di mano con un calo del 2,74%.
Condividi
```