Recordati, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreaux con aumento target price
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreaux ha alzato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Recordati, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, incrementando anche il target price a 57,5 euro per azione dai precedenti 55,5 euro.
