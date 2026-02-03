Milano
Recordati, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreaux con aumento target price
Finanza
,
Consensus
03 febbraio 2026 - 08.33
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreaux ha alzato a "
Buy
" da "Hold" la
raccomandazione
su
Recordati
, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, incrementando anche il
target price
a
57,5 euro
per azione dai precedenti 55,5 euro.
