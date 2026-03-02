Piazza Affari: peggiora Zignago Vetro

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di contenitori in vetro
, che passa di mano in perdita del 4,24%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Zignago Vetro
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario della società industriale
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,28 Euro. Prima resistenza a 7,56. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)