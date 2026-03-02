Piazza Affari: peggiora Zignago Vetro

produttore di contenitori in vetro

FTSE Italia Mid Cap

Zignago Vetro

indice delle società a media capitalizzazione

società industriale

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 4,24%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,28 Euro. Prima resistenza a 7,56. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)