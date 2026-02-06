Milano
10:15
45.651
-0,37%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
10:15
10.291
-0,18%
Francoforte
10:15
24.519
+0,11%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 10.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: peggiora Stellantis
Piazza Affari: peggiora Stellantis
Migliori e peggiori
,
In breve
06 febbraio 2026 - 09.35
In forte ribasso la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che mostra un -20,06%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in calo Stellantis
Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis
Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Titoli e Indici
Stellantis
-14,08%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis
Piazza Affari: calo per Stellantis
Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis
Piazza Affari: netto calo registrato da Stellantis
Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis
Piazza Affari: giornata depressa per Stellantis
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto