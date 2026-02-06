Milano 10:15
45.651 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:15
10.291 -0,18%
Francoforte 10:15
24.519 +0,11%

Piazza Affari: peggiora Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: peggiora Stellantis
In forte ribasso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra un -20,06%.
Condividi
```