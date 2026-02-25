Milano 9:57
47.064 +0,88%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:57
10.761 +0,76%
25.040 +0,22%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli
Bene la multinazionale friulana, con un rialzo del 2,35%.
Condividi
```