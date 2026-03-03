Milano 10:43
Francoforte: calo per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Retrocede Tag Immobilien, con un ribasso del 3,60%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Tag Immobilien subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 15,82 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,36. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
