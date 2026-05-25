Francoforte: andamento sostenuto per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Seduta positiva per Leg Immobilien, che avanza bene del 2,16%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leg Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Leg Immobilien rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Leg Immobilien resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 59,38 Euro. Supporto visto a quota 58,63. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 60,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```