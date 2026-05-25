Francoforte: andamento sostenuto per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Seduta positiva per Leg Immobilien , che avanza bene del 2,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leg Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Leg Immobilien rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Leg Immobilien resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 59,38 Euro. Supporto visto a quota 58,63. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 60,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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