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Piazza Affari: i venditori si accaniscono sull'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: i venditori si accaniscono sull'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata da dimenticare per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 33.829,32 punti, ritracciando dell'1,57%.
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