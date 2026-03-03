Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: movimento negativo per E.ON

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia energetica tedesca, che mostra un decremento del 3,58%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di E.ON evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di Dusseldorf rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,01 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,54. L'equilibrata forza rialzista di E.ON è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
