Francoforte: movimento negativo per E.ON

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia energetica tedesca
, che mostra un decremento del 3,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di E.ON
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di Dusseldorf
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,01 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,54. L'equilibrata forza rialzista di E.ON
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)