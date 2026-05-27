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Francoforte: si concentrano le vendite su E.ON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su E.ON
Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca, con una flessione del 2,42%.
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