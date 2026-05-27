Milano
11:05
50.099
+0,40%
Nasdaq
26-mag
30.001
+1,76%
Dow Jones
26-mag
50.462
-0,23%
Londra
11:05
10.498
+0,06%
Francoforte
11:05
25.356
+0,68%
Mercoledì 27 Maggio 2026, ore 11.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su E.ON
Francoforte: si concentrano le vendite su E.ON
Migliori e peggiori
,
In breve
27 maggio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si muove verso il basso la
compagnia energetica tedesca
, con una flessione del 2,42%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: accelera E.ON
Francoforte: performance negativa per E.ON
Francoforte: luce verde per E.ON
Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer
Titoli e Indici
E.On
-2,85%
Altre notizie
Francoforte: calo per E.ON
Francoforte: si concentrano le vendite su RWE
Francoforte: movimento negativo per E.ON
Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis
Francoforte: si concentrano le vendite su Fuchs Petrol
Francoforte: si concentrano le vendite su TUI
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto