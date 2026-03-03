Milano 10:45
44.536 -3,77%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:45
10.509 -2,52%
Francoforte 10:44
23.837 -3,25%

Francoforte: si concentrano le vendite su Leg Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Leg Immobilien
(Teleborsa) - Ribasso per Leg Immobilien, che presenta una flessione del 3,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leg Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Leg Immobilien rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Leg Immobilien. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 67,7 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 66,05. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 65,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```