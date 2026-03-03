Gas, TTF ai massimi da 3 anni: toccati i 59 euro/MWh in apertura

(Teleborsa) - Prosegue anche oggi la corsa del prezzo del gas europeo
alla Borsa di Amsterdam
. Dopo la chiusura a +35% a 44,5 euro/MWh, in apertura il prezzo è balzato fino a toccare i 59 euro per poi scendere intorno ai 56 euro.
Al momento (ore 10.19) la variazione è del +30,4% rispetto al prezzo di apertura, a 56,4 euro euro/MWh.
Le interruzioni dello Stretto di Hormuz
, con il traffico delle petroliere è stato bloccato e la produzione di Gnl di QatarEnergy
interrotta, stanno riducendo l'offerta globale
.