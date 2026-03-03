Milano 10:47
Madrid: in perdita Solaria

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta in perdita del 5,03% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Solaria rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,81. L'equilibrata forza rialzista di Solaria è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
