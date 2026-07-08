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Meliá Hotels International in discesa a Madrid

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Meliá Hotels International in discesa a Madrid
Si muove in perdita il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,65% sui valori precedenti.
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