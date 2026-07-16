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Madrid: giornata depressa per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Solaria
Si muove verso il basso l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con una flessione del 2,41%.
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