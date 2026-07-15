Madrid: in calo Solaria

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che tratta con una perdita dell'1,86%.



La tendenza ad una settimana di Solaria è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Solaria mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,06 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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