New York: i venditori si accaniscono su MercadoLibre

(Teleborsa) - Si muove in perdita il mercato online leader in America Latina
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,25% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di MercadoLibre
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.648,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.700,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.631,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)