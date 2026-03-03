Milano 17:25
New York: i venditori si accaniscono su MercadoLibre

(Teleborsa) - Si muove in perdita il mercato online leader in America Latina, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,25% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di MercadoLibre mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.648,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.700,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.631,5.

