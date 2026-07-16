Milano 16:29
52.081 -0,63%
Nasdaq 16:29
29.289 -0,73%
Dow Jones 16:29
52.730 +0,14%
Londra 16:29
10.518 +0,02%
Francoforte 16:29
24.791 -0,83%

New York: i venditori si accaniscono su Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Goldman Sachs
A picco la banca d'affari americana, che presenta un pessimo -4,35%.
Condividi
```