New York: andamento rialzista per MercadoLibre

(Teleborsa) - Scambia in profit il mercato online leader in America Latina , che lievita del 2,62%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MercadoLibre rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di MercadoLibre è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.880,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.819,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.941,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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