New York: andamento rialzista per MercadoLibre
(Teleborsa) - Scambia in profit il mercato online leader in America Latina, che lievita del 2,62%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MercadoLibre rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di MercadoLibre è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.880,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.819,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.941,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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