MercadoLibre, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Rialzo per il mercato online leader in America Latina, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MercadoLibre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MercadoLibre rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di MercadoLibre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.603,9 USD con tetto rappresentato dall'area 1.709,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.538,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```