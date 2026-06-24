MercadoLibre, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il mercato online leader in America Latina , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MercadoLibre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MercadoLibre rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di MercadoLibre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.603,9 USD con tetto rappresentato dall'area 1.709,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.538,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```