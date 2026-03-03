New York: luce verde per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di CF Industries Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CF Industries Holdings
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di CF Industries Holdings
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 115,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)